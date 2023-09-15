...

Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi dan Bacaleg Kabupaten/Kota Partai Perindo Se-Kepulauan Riau

Aziz Indra, Jurnalis · Jum'at 15 September 2023 20:48 WIB
Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan kepada para kader Partai Perindo.
Hary Tanoesoedibjo berfoto bersama dengan para kader Partai Perindo.
Hary Tanoesoedibjo menyerahkan bantuan gerobak untuk UMKM.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan kepada jajaran pengurus dan simpatisan partai di konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi, Bacaleg Kabupaten/Kota Partai Perindo se- Kepulauan Riau yang diselenggarakan di kota Batam, Kamis ( 15/09/2023). 

 

Dalam kesempatan ini Ketua Umum Partai Perindo melantik jajaran pengurus DPW Partai Perindo Kepulauan Riau, Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna memberikan pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal, penguatan dan menyelaraskan ritme kerja di seluruh tingkatkan. 

 

Dalam kesempatan ini Ketum Hary Tanoesoedibjo mengunjungi kantor DPW dan menyerahkan Gerobak Perindo kepada para pedagang kecil di Batam Kepulauan Riau.

(Aziz Indra)

