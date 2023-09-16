Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan kepada jajaran pengurus dan simpatisan partai di konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi, Bacaleg Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan di kota Bengkulu, Sabtu (16/9/2023).

Dalam kesempatan ini Ketua Umum Partai Perindo melantik jajaran pengurus DPW, Sayap Kartini, Pemuda dan Grind Partai Perindo Se- Provinsi Bengkulu.

Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna memberikan pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal, penguatan dan menyelaraskan ritme kerja di seluruh tingkatkan.

(Foto:Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)