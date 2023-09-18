...

Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi dan Bacaleg Kabupaten/Kota Partai Perindo Provinsi Aceh

Aziz Indra, Jurnalis · Senin 18 September 2023 10:26 WIB
Hary Tanoesoedibjo memberi arahan kepada para kader Partai Perindo.
Hary Tanoesoedibjo memberi arahan kepada para kader Partai Perindo.
Hary Tanoesoedibjo berfoto bersama para kader Partai Perindo.
Hary Tanoesoedibjo berfoto bersama para kader Partai Perindo.
Hary Tanoesoedibjo hadir di Provinsi Aceh.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan sambutan dan arahan didepan Jajaran pengurus dan simpatisan partai di acara konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg Provinsi, Bacaleg Kabupaten Kota Partai Perindo Provinsi Aceh yg diselenggarakan di kota Banda Aceh, Minggu (17/9/2023).

 

Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna mengecek kesiapan setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Menjadi titik utama untuk pengurus DPW, DPD dan para bacaleg yakni penguatan tim di Partai Perindo, baik di pusat maupun di daerah, serta pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal.

 

(Foto: Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)

