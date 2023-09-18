...

HT Beri Motivasi Mahasiswa Baru MNC University

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 18 September 2023 18:02 WIB
Hary Tanoesoedibjo saat memberikan motivasi untuk mhasiswa baru MNC University.
Mahasiswa baru MNC University hadir dalam kegiatan kuliah perdana.
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesodibjo menjadi pembicara dalam kegiatan kuliah perdana mahasiswa baru MNC University di MNC Confrence Hall, iNews Tower, Senin (19/9/2023).


Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesodibjo menjadi pembicara kegiatan kuliah perdana mahasiswa baru MNC University yang bertajuk Cultivating An Enterpreneurial Spirit In The Next Generation.


Dalam kegiatan tersebut HT memberikan motivasi untuk para mahasiswa baru serta menyampaikan pentingnya penguasaan hard skills dan soft skills bagi generasi muda.


Dia mengatakan bahwa softskill merupakan bagian penting dalam kehidupan. Terutama dalam menggapai cita-cita.


(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

