Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M. Sc. didampingi Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 1 Kostrad Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P. meresmikan daerah Latihan Brigif Mekanis 14/Mandala Yudha Kostrad, Kabupaten. Lebak, Banten. Selasa (19/9/2023).

Setibanya di daerah Latihan Brigif Mekanis 14/MY Kostrad, Pangkostrad disambut oleh Komandan Brigif Mekanis 14/MY Kostrad Letkol Inf Mario Christian Noya bersama dengan para Perwira Staf.

Kegiatan dilajutkan dengan paparan Danbrigif Mekanis 14/MY Kostrad kepada Pangkostrad dan rombongan tentang progres pembangunan daerah latihan yang ada di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak Banten.

Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. dalam sambutannya menyampaikan agar kita semua wajib melestarikan hutan Indonesia agar cadangan air kita dapat terus mengalir walaupun dalam kondisi musim kemarau.

“Untuk itu marilah kita bersama-sama saling menjaga hutan Indonesia untuk membantu masyarakat di sekitar daerah latihan dengan cara menanam pohon keras yang dapat menampung cadangan debit air,” kata Pangkostrad.

“Diharapkan setiap daerah latihan TNI khususnya Kostrad akan selalu dihijaukan dengan menanam pohon yang keras dan pohon berbuah yang baik untuk menyimpan cadangan air, serta menanam tanaman untuk menjaga dan melestarikan fauna,” tambah Pangkostrad.

Setelah memberikan sambutan, Pangkostrad meresmikan Daerah Latihan Kostrad Mandala Yudha dan penanaman pohon bersama jajaran dilanjutkan meninjau langsung ke daerah latihan dengan menggunakan kendaran taktis Atav.

Diakhir kegiatan, Pangkostrad melaksanakan penenaman pohon program penghijauan Kostrad dan memberikan sebuah tali asih kepada Danbrigif Mekanis 14/MY Kostrad, Danyonif Mekanis 318 Kostrad dan Dandenma Brigif Mekanis 14/MY Kostrad.

Turut hadir mendampingi kunjungan ini diantaranya Kapoksahli Pangkostrad, Danrem 064, Irdivif 1 Kostrad, Asren Kostrad, Asintel Kaskostrad, para Wakil Asisten Kaskotrad, para Kabalak Kostrad, para pejabat Divisi Infanteri 1 Kostrad, Kapolres Lebak dan Perwakilan Forkompinda Kab. Lebak. (Penkostrad).

(Dokumentasi Kostrad)