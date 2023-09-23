Pesepak bola Persik Kediri Anderson Nascimento (kedua kanan) melakukan selebrasi bersama rekannya usai mencetak gol ketiga ke gawang Persikabo 1973 pada lanjutan Liga 1 di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/9/2023). Persik Kediri menang dramatis dengan skor 3-2.

Gol Persik dicetka oleh Mohammad Khnafi (42’), (77'), dan Anderson Nascimento (90+5’), sedangkan gol Persikabo Yusuf Meilana gol bunuh diri (46’), dan Didik Wahyu (90+4’).

(ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/aww) (hru)

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)