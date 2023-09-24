Pesepak bola Timnas U-24 Indonesia Syahrian Abimanyu (kanan) menghadang pesepak bola Korea Utara Hwang Chanjun pada babak Grup F Asian Games 2022 di Zhejiang Normal University Stadium, Jinhua, China, Minggu (24/9/2023). Indonesia kalah dengan skor 0-1.

Timnas indonesia U-24 lolos 16 besar Asian Games 202 meski kalah 0-1 dari Timnas Korea Utara U-24. Hal itu karena dilaga lain, Kirgistan U-24 menang 4-1 atas Taiwan U-24.

Uniknya, meski hanya mengoleksi tiga poin dari tiga pertandingan, Timnas Indonesia U-24 tetap lolos ke 16 besar Asian Games 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik. Di klasemen akhir Grup F, Kirgistan U-24 finis di posisi dua dengan koleksi tiga angka.

Disusul di posisi tiga dan empat ada Timnas Indonesia U-24 dan Taiwan U-24 yang sama-sama mengemas tiga angka. Kirgistan U-24 menempati posisi yang lebih baik ketimbang Timnas Indonesia U-24 karena mencetak gol lebih banyak ketimbang skuad Garuda Muda (4 berbanding 2), meski keduanya memiliki selisih gol 0.

Sementara itu, Taiwan U-24 berada di posisi juru kunci dengan tiga poin dan selisih gol -4. Sekadar diketahui, selisih gol menjadi tolok ukur utama penentuan posisi ketika ada dua tim atau lebih memiliki poin sama, baru jumlah gol dan poin disiplin.

