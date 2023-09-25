...

TPS Ilegal di Samping Tol Cibitung-Cilincing Terbakar

Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 25 September 2023 18:47 WIB
Sejumlah petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan di asap sisa kebakaran TPS ilegal.
Sejumlah petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan di asap sisa kebakaran TPS ilegal.
Sejumlah petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan di asap sisa kebakaran TPS (Tempat Pembuangan Sampah) ilegal di samping Tol Cibitung-Cilincing, Desa Sumber Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (25/9/2023). Sebanyak 17 unit mobil memadamkan api secara bergantian selama tiga hari karena asap sisa kebakaran masih menutupi jarak pandang kendaraan yang melintas di tol dan terdapat jalur pipa gas di lokasi kebakaran.

 

(ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/aww) (hru)

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)

