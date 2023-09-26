...

Kalahkan Andre Taulany, Raffi Ahmad Raih Penghargaan Artis Televisi Terpopuler ITA 2023

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 26 September 2023 16:59 WIB
Artis Raffi Ahmad berhasil memenangkan kategori penghargaan sebagai Artis Televisi Terpopuler dalam acara Indonesian Television Awards (ITA) 2023 yang digelar Senin (25/9/2023) malam. Raffi Ahmad memenangkan nominasi tersebut setelah mengalahkan saingannya yakni Ruben Onsu, Ayu Ting Ting, Arya Saloka, Amanda Manopo, dan Andre Taulany.

 

Pada kesempatan itu, Raffi Ahmad mengucapkan terima kasih pada para pendukungnya yang sudah men-support dirinya hingga dapat memenangkan penghargaan Artis Televisi Terpopuler.

 

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

 

(Arif Julianto/okezone)

