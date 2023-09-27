...

Man United Pesta Gol ke Gawang Crystal Palace

Reuters, Jurnalis · Rabu 27 September 2023 05:59 WIB
Para pemain Manchester United melakukan selebrasi saat melawan Crystal Palace dalam Piala Liga Inggris di Old Trafford, Rabu (27/9/2023) dini hari WIB.

 

Penampilan apik menjadi alasan Man United berhasil menang tiga gol tanpa balas. Skuad asuhan Erik Ten Hag tersebut memang bermain luar biasa saat menaklukkan Palace di Old Trafford.

 

Tiga gol Man United pun dicetak oleh Alejandro Garnaho pada menit 21 dan Casemiro di menit 27. Lalu gol penutup tercipta di babak kedua, tepatnya berkat Anthony Martial di menit 55.

 

(Foto: Reuters) (hru)

(Reuters)

