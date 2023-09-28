JAKARTA – Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Komarudin menjadi bintang tamu di program acara Chief Talk dari Okezone TV, Gedung iNews Tower, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Prof Komarudin baru dilantik kembali menjadi Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk periode 2023-2027 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim, Senin 25 September 2023. Dia memiliki target memajukan tata kelola kampus yang baik dan berintegritas atau good governance dan transparan. Salah satunya dibuktikan dengan capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) UNJ sebanyak lima kali.

Dia juga mendukung transformasi pendidikan yang digulirkan oleh Kemendikbudristek dalam program Kampus Merdeka. Menurutnya, Kampus Merdeka membuka peluang agar semua akademisi berkreasi sesuai dengan minat dan bakat.

Perguruan tinggi juga lebih leluasa untuk mencetak lulusan yang berdaya saing. Salah satunya, dalam penentuan syarat kelulusan hingga kemudahan dalam meraih akreditasi yang kini bebas biaya. UNJ siap mendukung penuh implementasi pelaksanaan Kampus Merdeka dengan menyesuaikan kurikulum yang lebih fleksibel bagi mahasiswa.

Chief Talk merupakan acara yang selalu ditunggu-tunggu karena menghadirkan para pemimpin perusahaan ternama, termasuk rektor di Tanah Air. Acara ini bisa disaksikan di Okezone TV dan live streaming di okezone.com.

(Arif Julianto/okezone)