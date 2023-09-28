Pesepak bola Timnas U-24 Indonesia Alfeandra Dewangga (tengah) dan Ananda Raehan (kanan) tertunduk saat wasit mengakhiri pertandingan melawan Uzbekistan pada babak 16 besar pria Asian Games 2022 di Shangcheng Sports Centre Stadium, Hangzhou, China, Kamis (28/9/2023). Timnas U-24 Indonesia kalah dengan skor 0-2.

Gol bagi sang pemenang baru tercipta di menit ke-92 dan 110 lewat Sherzod Esanov. Indonesia sempat membalas tetapi gol itu dianulir lantaran offside. Garuda Muda pun harus mengakhiri perjalanan di Asian Games 2023.

(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc) (hru)

(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)