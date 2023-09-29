Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat melihat tanaman hias di pameran Floriculture Indonesia International (FLOII 2023) di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, Kamis (28/9/2023).

Pameran tanaman hias terbesar di Indonesia kembali diselenggarakan untuk kedua kalinya pada tahun ini, dengan tema Rooted in Tradition, Blooming in Innovation. Acara ini berlangsung pada 28 September hingga 1 Oktober 2023, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang Selatan.

(Arif Julianto/okezone)