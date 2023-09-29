...

Menkop UKM Teten Masduki Buka Pameran Tanaman HiAS FLOII 2023

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 29 September 2023 06:38 WIB
Pameran berlangsung pada 28 September hingga 1 Oktober 2023, di ICE BSD.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat melihat tanaman hias di pameran Floriculture Indonesia International (FLOII 2023)  di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, Kamis (28/9/2023).

 

Pameran tanaman hias terbesar di Indonesia kembali diselenggarakan untuk kedua kalinya pada tahun ini, dengan tema Rooted in Tradition, Blooming in Innovation. Acara ini berlangsung pada 28 September hingga 1 Oktober 2023, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang Selatan.

