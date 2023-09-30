...

Pesta Akbar Tontonan Lokal, 13 Film dan Serial Indonesia Terbaru hingga Akhir Tahun 2023

Heru Haryono, Jurnalis · Sabtu 30 September 2023 17:45 WIB
Layanan streaming video global Prime Video mengumumkan daftar 13 film dan serial Indonesia terbarunya.
Layanan streaming video global Prime Video mengumumkan daftar 13 film dan serial Indonesia terbarunya.
A A A

Director, Comedy Island Indonesia Patrick Effendy, Producer, Base Entertainment/Comedy Island Indonesia Shanty Harmayn, Head of Originals, Indonesia at Prime Video Raphael Phang, ubbing Director, Takeshi’s Castle Fluxcup, Creator, The Aces Salman Aristo, Chief Distribution Officer, MD Entertainmen Angie Prijanto di Jakarta.

Layanan streaming video global Prime Video mengumumkan daftar 13 film dan serial Indonesia terbarunya yang akan tayang perdana setiap minggu, mulai tanggal 5 Oktober hingga 28 Desember. 

 

Deretan tayangan ini siap memukau dan memberikan kejutan bagi para penggemar hiburan Indonesia di semua genre, sekaligus mempertegas komitmen Prime Video untuk menghadirkan lebih banyak konten lokal berkualitas tinggi kepada pelanggan Indonesia. 

 

Daftar tayangan terbaru Prime Video mencakup produksi Original lokal Indonesia yang pertama dari Prime Video berjudul Comedy Island Indonesia, sebuah hasil kolaborasi dengan Base Entertainment, yang akan tayang perdana pada 9 November. Perpaduan antara format scripted dan unscripted, serial dengan enam bagian ini merupakan acara tantangan komedi improvisasi situasional yang unik dan tidak terduga, yang mempersatukan berbagai komedian dan aktor ternama Indonesia seperti Tora Sudiro, Asri Welas, Cinta Laura Kiehl, Nirina Zubir, Aming, Tretan Muslim, Dustin Tiffani, Mamang Osa, Uus, Onadio Leonardo, dan Muzakki Ramdhan.

 

 

(Heru Haryono)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Massa Bersiap Gowes Menuju Patung Kuda Kampanyekan Stop Genocide

Massa Bersiap Gowes Menuju Patung Kuda Kampanyekan Stop Genocide

Realisasi Vaksinasi Rabies di Jakarta Tembus 36 Ribu Hewan pada 2025

Realisasi Vaksinasi Rabies di Jakarta Tembus 36 Ribu Hewan pada 2025

Ribuan Peserta Meriahkan Indonesia Menari 2025 di Grand Indonesia Jakarta

Ribuan Peserta Meriahkan Indonesia Menari 2025 di Grand Indonesia Jakarta

Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-1 dari India di Laga Uji Coba

Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-1 dari India di Laga Uji Coba

Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia

Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia

Ribuan Pelari Meriahkan Ajang Crystalin RunXperience 2025, Hadir dengan Kategori Baru Half Marathon 21K

Ribuan Pelari Meriahkan Ajang Crystalin RunXperience 2025, Hadir dengan Kategori Baru Half Marathon 21K

Cari Berita Lain Di Sini