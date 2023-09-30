Director, Comedy Island Indonesia Patrick Effendy, Producer, Base Entertainment/Comedy Island Indonesia Shanty Harmayn, Head of Originals, Indonesia at Prime Video Raphael Phang, ubbing Director, Takeshi’s Castle Fluxcup, Creator, The Aces Salman Aristo, Chief Distribution Officer, MD Entertainmen Angie Prijanto di Jakarta.

Layanan streaming video global Prime Video mengumumkan daftar 13 film dan serial Indonesia terbarunya yang akan tayang perdana setiap minggu, mulai tanggal 5 Oktober hingga 28 Desember.

Deretan tayangan ini siap memukau dan memberikan kejutan bagi para penggemar hiburan Indonesia di semua genre, sekaligus mempertegas komitmen Prime Video untuk menghadirkan lebih banyak konten lokal berkualitas tinggi kepada pelanggan Indonesia.

Daftar tayangan terbaru Prime Video mencakup produksi Original lokal Indonesia yang pertama dari Prime Video berjudul Comedy Island Indonesia, sebuah hasil kolaborasi dengan Base Entertainment, yang akan tayang perdana pada 9 November. Perpaduan antara format scripted dan unscripted, serial dengan enam bagian ini merupakan acara tantangan komedi improvisasi situasional yang unik dan tidak terduga, yang mempersatukan berbagai komedian dan aktor ternama Indonesia seperti Tora Sudiro, Asri Welas, Cinta Laura Kiehl, Nirina Zubir, Aming, Tretan Muslim, Dustin Tiffani, Mamang Osa, Uus, Onadio Leonardo, dan Muzakki Ramdhan.