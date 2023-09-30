...

Treble Trophy Tour Manchester City di Jakarta, Shaun Wright-Phillips Ikut Diboyong

Heru Haryono, Jurnalis · Sabtu 30 September 2023 15:17 WIB
Selama musim kompetisi sepakbola 2022 2023, Manchester City berhasil meraih 4 piala yakni Premier League, FA Cup, UEFA Champions League, dan UEFA Super Cup.
Penggemar Man City berfoto bersama piala yang diraih The Citizens.
Penggemar Man City berfoto bersama piala yang diraih The Citizens.
Penggemar Man City berfoto bersama piala yang diraih The Citizens.
Manchester City gelar coaching clinic.
Penggemar Manchester City di Indonesia berfoto bersama pemain legenda Shaun Wright-Phillips.
A A A

Para penggemar klub sepakbola Manchester City di Indonesia berfoto bersama pemain legenda Shaun Wright-Phillips dan 4 piala yang diraih Manchester City, saat Trophy Treble Tour, di Menara Imperium Kuningan, Jakarta, Sabtu (30/9/2023). 

 

Selama musim kompetisi sepakbola 2022/2023, Manchester City berhasil meraih 4 piala yakni Premier League, FA Cup, UEFA Champions League, dan UEFA Super Cup. Keempat piala itu dipamerkan ke sejumlah negara termasuk Indonesia. 

 

Tur Trofi Treble Manchester City di Indonesia adalah yang keempat setelah Yunani, China, dan India. Rangkain acara tur, selain pameran piala, juga coaching clinic, dan diakhiri dengan nobar pertandingan Manchester City vs Wolverhampton Wanderers.

(Heru Haryono)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Massa Bersiap Gowes Menuju Patung Kuda Kampanyekan Stop Genocide

Massa Bersiap Gowes Menuju Patung Kuda Kampanyekan Stop Genocide

Realisasi Vaksinasi Rabies di Jakarta Tembus 36 Ribu Hewan pada 2025

Realisasi Vaksinasi Rabies di Jakarta Tembus 36 Ribu Hewan pada 2025

Ribuan Peserta Meriahkan Indonesia Menari 2025 di Grand Indonesia Jakarta

Ribuan Peserta Meriahkan Indonesia Menari 2025 di Grand Indonesia Jakarta

Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-1 dari India di Laga Uji Coba

Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-1 dari India di Laga Uji Coba

Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia

Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia

Ribuan Pelari Meriahkan Ajang Crystalin RunXperience 2025, Hadir dengan Kategori Baru Half Marathon 21K

Ribuan Pelari Meriahkan Ajang Crystalin RunXperience 2025, Hadir dengan Kategori Baru Half Marathon 21K

Cari Berita Lain Di Sini