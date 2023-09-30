Para penggemar klub sepakbola Manchester City di Indonesia berfoto bersama pemain legenda Shaun Wright-Phillips dan 4 piala yang diraih Manchester City, saat Trophy Treble Tour, di Menara Imperium Kuningan, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Selama musim kompetisi sepakbola 2022/2023, Manchester City berhasil meraih 4 piala yakni Premier League, FA Cup, UEFA Champions League, dan UEFA Super Cup. Keempat piala itu dipamerkan ke sejumlah negara termasuk Indonesia.

Tur Trofi Treble Manchester City di Indonesia adalah yang keempat setelah Yunani, China, dan India. Rangkain acara tur, selain pameran piala, juga coaching clinic, dan diakhiri dengan nobar pertandingan Manchester City vs Wolverhampton Wanderers.

(Heru Haryono)