Persib Bandung Pesta Gol ke Gawang Persita Tangerang

M Agung Rajasa/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 01 Oktober 2023 23:30 WIB
Pesepak bola Persib Bandung David DA Silva (kiri) melakukan selebrasi seusai mencetak gol ke gawang Persita saat pertandingan BRI Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/10/2023). Persib Bandung menang atas Persita dengan skor 5 - 0. 

 

David da Silva mencetak hattrick di laga tersebut yang masing-masing diciptakan di menit 9, 48 dan 51. Sementara dua gol lainnya dipersembahkan Edo Febriansah di menit ke-44 dan Frets Butuan di menit ke-93.

 

(M Agung Rajasa/ANTARA FOTO)

