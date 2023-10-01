Pesepak bola Persib Bandung David DA Silva (kiri) melakukan selebrasi seusai mencetak gol ke gawang Persita saat pertandingan BRI Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/10/2023). Persib Bandung menang atas Persita dengan skor 5 - 0.

David da Silva mencetak hattrick di laga tersebut yang masing-masing diciptakan di menit 9, 48 dan 51. Sementara dua gol lainnya dipersembahkan Edo Febriansah di menit ke-44 dan Frets Butuan di menit ke-93.

(ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/nz) (hru)

