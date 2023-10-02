...

Ekspresi Ketua Partai Buruh Said Iqbal Uji Materi UU Cipta Kerja Ditolak MK

Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 02 Oktober 2023 17:46 WIB
Majelis hakim MK menolak permohonan para pemohon karena dinilai tidak beralasan menurut hukum.
Majelis hakim MK menolak permohonan para pemohon karena dinilai tidak beralasan menurut hukum.
A A A

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh Said Iqbal (tengah) menyimak jalannya sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/10/2023).

 

Majelis hakim MK menolak permohonan para pemohon untuk perkara nomor 40/PUU-XXI/2023 karena dinilai tidak beralasan menurut hukum.

 

(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp) (hru)

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

APBN KiTa Oktober 2025: APBN Tetap Solid di Tengah Tantangan Ekonomi Global

APBN KiTa Oktober 2025: APBN Tetap Solid di Tengah Tantangan Ekonomi Global

Pameran Lo Jual Gue Beli, Jejak Arsip dalam Festival PustaKarsa 2025

Pameran Lo Jual Gue Beli, Jejak Arsip dalam Festival PustaKarsa 2025

Aksi Tolak Penggusuran Pasar Burung Barito

Aksi Tolak Penggusuran Pasar Burung Barito

Pekerja Hiburan Demo di DPRD Jakarta, Protes Raperda Kawasan Tanpa Rokok

Pekerja Hiburan Demo di DPRD Jakarta, Protes Raperda Kawasan Tanpa Rokok

Inovasi Medis Terbaru di Bintaro Tekan Risiko Amputasi pada Pasien Diabetes

Inovasi Medis Terbaru di Bintaro Tekan Risiko Amputasi pada Pasien Diabetes

Menparekraf Widiyanti Putri Wardhana Apresiasi Kuliner Lokal di Festival Gastronomi Nasional

Menparekraf Widiyanti Putri Wardhana Apresiasi Kuliner Lokal di Festival Gastronomi Nasional

Pemkot Jaksel Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan di RPTRA Manggarai

Pemkot Jaksel Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan di RPTRA Manggarai

Kuliah Umum Angela Tanoesoedibjo Bangkitkan Semangat Mahasiswa Baru MNC University

Kuliah Umum Angela Tanoesoedibjo Bangkitkan Semangat Mahasiswa Baru MNC University

Cari Berita Lain Di Sini