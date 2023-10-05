Galeri Indonesia Kaya kembali menyuguhkan pertunjukan yang kental dengan ragam kebudayaan Nusantara ke hadapan penikmat seni melalui Drama Tari Musikal “Karaeng Pattingalloang” yang menghadirkan Illenk Gentille Andilolo, Komunitas Seni ROJITA dan Taufan Purbo.

Senada dengan namanya, drama tari musikal ini menceritakan tentang Karaeng Pattingalloang (1600-1654) dari Makassar, Sulawesi Selatan yang merupakan seorang tokoh yang paling dikenal oleh orang-orang Eropa dari kota-kota pelabuhan di JalurRempah Nusantara.

Sosok Karaeng Pattingalloang merupakan seorang cendekiawan yang terkenal akan kecintaannya akan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan tak hanya dihormati sebagai raja, tetapi juga secara internasional. Dia adalah putra Raja Tallo VII Karaeng Matowaya (1573-1636) dengan Iwara, putri sulung Raja Gowa XII Tunijallo (1565-1590).

“Kolaborasi bersama Komunitas Seni ROJITA, seniman penari kabupaten Barru Sulawesi Selatan dan Taufan Purbo di Auditorium Galeri Indonesia Kaya pada sore hari ini merupakan salah satu upaya yang kami lakukan untuk mengenalkan dan melestarikan kebudayaan Sulawesi Selatan seperti lagu, tarianserta kisah rakyat ke hadapan para penikmat seni. Semoga penampilan kami dapat menginspirasi dan menghibur,” ujar Illenk Gentille Andilolo selaku penari, koreografer dan juga sutradara dalam pertunjukan ini.

(Heru Haryono)