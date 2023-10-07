Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo kembali melanjutkan safari konsolidasi ke seluruh Provinsi di Indonesia untuk para kader dan caleg-caleg Partai Perindo.

Kali ini, Hary Tanoe menyambangi Provinsi Gorontalo. Yang mana, dirinya memberikan arahan untuk seluruh kader Partai Perindo di Gorontalo untuk memberikan arahan agar capaian target dua digit kursi dewan bisa terealisasi.

"Mudah mudahan kalau mereka disiplin, pengurus dan Caleg menerapkan apa yang saya sampaikan tadi bagaimana memaksimalkan suara partai," kata Hary Tanoe di Gorontalo, Sabtu (7/10/2023).

"Bagaimana memaksimalkan suara caleg karena kursi itu diperoleh dari kombinasi suara partai dan suara Caleg, baru dapat kursi, saya optimis kita bisa dapat dua digit di sini," imbuhnya.

Hary Tanoe meyakini jika di Gorontalo, Partai Perindo dapat memperoleh suara yang besar. Guna mendapatkan target maksimal sesuai dengan target nasional.

"Saya sudah sampaikan tadi bahwa dua digit, jadi dua digit itu artinya DPR RI harus dapat satu, Provinsi harus dapat 5, kemudian untuk Kabupaten/Kota harus 16, minimal," tutur Hary Tanoe.

Hary Tanoe berpesan agar para kader Perindo di Gorontalo bisa memahami nilai kebangsaan agar kedepannya bisa mensejahterakan masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik.

"Ya harus paham, jadi mereka harus paham tentang kebangsaan, mengapa mereka masuk partai politik itu yang pertama, kenapa mereka terjun ke politik. Kemudian, yang kedua mereka harus paham apa yang diperjuangkan Partai Perindo. Partai Perindo itu berjuang untuk kesejahteraan, karena kesejahteraan itu mutlak harus terwujud terlebih dahulu," pungkas Hary Tanoe.

(Aziz Indra)