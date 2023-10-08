Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan konsolidasi terhadap seluruh kader Partai Perindo di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam menghadapi Pemilu 2024.

Hary Tanoe menyampaikan ke optimisannya untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai target nasional yakni dua digit kursi dewan dalam Pileg 2024.

"Tapi saya tekankan sekali lagi tetap saling mengisi antara daerah, jadi pengurus daerah dan caleg-calegnya di daerah dan Bappilu pusat itu harus tetap diwujudkan supaya perolehan suaranya lebih banyak lagi, lebih maksimal," kata Hary Tanoe usai konsolidasi Partai Perindo di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (7/10/2023).

Selain itu, Hary Tanoe juga menyampaikan pesan untuk para Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) Sulawesi Tengah agar tetap bekerja secara maksimal dan terus mengawal suara di TPS-TPS saat Pemilu nanti.

"Kerjalah dengan maksimal pastikan suara dijaga dengan baik, dan mereka juga bisa menjadi sumber penggerakan dari pada pemilih-pemilih tambahan, karena mereka bagian dari pada struktur partai," ucap Hary Tanoe.

Selain itu, Hary Tanoe juga berpesan pada para kader Perindo agar lebih memperhatikan pelaku UMKM, karena mayoritas bangsa Indonesia adalah pelaku UMKM yang harus banyak diperhatikan.

"Terrmasuk nelayan juga termasuk petani ini sudah merupakan kelompok paling besar, super mayoritas dari pada bangsa kita yang harus kita perhatikan supaya mereka bisa naik kelas lebih cepat," ucap Hary Tanoe.

(Aziz Indra)