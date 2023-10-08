...

Hary Tanoe Berikan Arahan kepada Para Kader Partai Perindo Sulawesi Tengah untuk Saling Mengisi

Aziz Indra, Jurnalis · Minggu 08 Oktober 2023 18:44 WIB
Hary Tanoesoedibjo saat memberikan arahan kepada para kader Partai Perindo.
Hary Tanoesoedibjo disambut kesenian barongsay.
Hary Tanoesoedibjo disambut kesenian barongsay.
Hary Tanoesoedibjo berfoto bersama para kader Partai Perindo.
Hary Tanoesoedibjo berfoto bersama para kader Partai Perindo.
Hary Tanoesoedibjo berfoto bersama para kader Partai Perindo.
A A A

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan konsolidasi terhadap seluruh kader Partai Perindo di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam menghadapi Pemilu 2024.

 

Hary Tanoe menyampaikan ke optimisannya untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai target nasional yakni dua digit kursi dewan dalam Pileg 2024.

 

"Tapi saya tekankan sekali lagi tetap saling mengisi antara daerah, jadi pengurus daerah dan caleg-calegnya di daerah dan Bappilu pusat itu harus tetap diwujudkan supaya perolehan suaranya lebih banyak lagi, lebih maksimal," kata Hary Tanoe usai konsolidasi Partai Perindo di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (7/10/2023).

 

Selain itu, Hary Tanoe juga menyampaikan pesan untuk para Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) Sulawesi Tengah agar tetap bekerja secara maksimal dan terus mengawal suara di TPS-TPS saat Pemilu nanti.

 

"Kerjalah dengan maksimal pastikan suara dijaga dengan baik, dan mereka juga bisa menjadi sumber penggerakan dari pada pemilih-pemilih tambahan, karena mereka bagian dari pada struktur partai," ucap Hary Tanoe.

 

Selain itu, Hary Tanoe juga berpesan pada para kader Perindo agar lebih memperhatikan pelaku UMKM, karena mayoritas bangsa Indonesia adalah pelaku UMKM yang harus banyak diperhatikan.

 

"Terrmasuk nelayan juga termasuk petani ini sudah merupakan kelompok paling besar, super mayoritas dari pada bangsa kita yang harus kita perhatikan supaya mereka bisa naik kelas lebih cepat," ucap Hary Tanoe.

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kejagung Serahkan Rp13,2 Triliun ke Negara, Disaksikan Presiden Prabowo

Kejagung Serahkan Rp13,2 Triliun ke Negara, Disaksikan Presiden Prabowo

Potret Gunung Uang Hasil Korupsi CPO yang Disita Kejagung

Potret Gunung Uang Hasil Korupsi CPO yang Disita Kejagung

Inflasi Masih Terkendali di 25 Provinsi, Sumut Jadi yang Tertinggi

Inflasi Masih Terkendali di 25 Provinsi, Sumut Jadi yang Tertinggi

Peringati HUT ke-61, Partai Golkar Gelar Tabur Bunga di TMP Kalibata

Peringati HUT ke-61, Partai Golkar Gelar Tabur Bunga di TMP Kalibata

Kemensos Paparkan Kinerja Setahun Pemerintahan Prabowo di Bidang Kesejahteraan Sosial

Kemensos Paparkan Kinerja Setahun Pemerintahan Prabowo di Bidang Kesejahteraan Sosial

MNC Peduli dan PMI Jakpus Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di CFD Jakarta

MNC Peduli dan PMI Jakpus Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di CFD Jakarta

Dipanggil Prabowo, Menhan-Panglima TNI Tiba di Kertanegara

Dipanggil Prabowo, Menhan-Panglima TNI Tiba di Kertanegara

Mendikti Saintek Bentuk Tim Investigasi Kasus Kematian Mahasiswa Unud

Mendikti Saintek Bentuk Tim Investigasi Kasus Kematian Mahasiswa Unud

Cari Berita Lain Di Sini