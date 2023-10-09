...

Konsolidasi Partai Perindo Se-Sulawesi Tenggara untuk Meraih Suara Maksimal

Aziz Indra, Jurnalis · Senin 09 Oktober 2023 21:31 WIB
Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan kepada para kader Partai Perindo.
Usai memberikan arahan HT merayakan Hut ke-9 dengan syukuran potong tumpeng dan kue ulang tahun.
Usai memberikan arahan HT merayakan Hut ke-9 dengan syukuran potong tumpeng dan kue ulang tahun.
Hary Tanoesoedibjo berfoto bersama dengan para kader Partai Perindo.
Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan kepada para kader Partai Perindo.
Ekskavator untuk membuka akses jalan didaerah terpencil.
Hary Tanoesoedibjo mengunjungi dan meresmikan kantor Bapilu Perindo Sultra.
Hary Tanoesoedibjo disambut para kader Partai Perindo.
A A A

Ratusan simpatisan menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibyo di kota Kendari  saat akan memberikan arahan kepada jajaran pengurus dan simpatisan partai dalam konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, beserta tandem Provinsi dan Kab/Kota Partai Perindo dan pelantikan pengurus DPW Sulawesi  Tenggara yang diselenggarakan di Kendari, Minggu ( 08/10/2023). 

 

Dalam kesempatan ini Hary Tanoesoedibjo mengunjungi dan meresmikan kantor Bapilu Perindo Sultra dan menyerahkan 5 gerobak Perindo kepada para pedagang kecil serta dua ekskavator yang peruntukannya  untuk membuka akses jalan didaerah terpencil. Usai memberikan arahan HT merayakan Hut ke-9 dengan syukuran potong tumpeng dan kue ulang tahun.

 

Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna memberikan pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal, penguatan dan menyelaraskan ritme kerja di seluruh tingkatkan.

(Aziz Indra)

