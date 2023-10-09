Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) Hary Tanoesoedibjo saat membuka Rakor PB POBSI di MNC Conference Hall, Jakarta, Senin (9/10/2023).

Hary Tanoesoedibjo, resmi membuka rapat koordinasi bidang pembinaan & prestasi babak kualifikasi PON Aceh-Sumut Cabor Biliar.

Sebanyak 31 pengurus provinsi (pengprov) dari berbagai daerah datang untuk membicarakan sejumlah hal terkait dengan keberlangsungan babak kualifikasi PON tahun ini. Mereka akan mengikuti acara yang dilangsungkan sejak siang hingga malam hari ini.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan)

