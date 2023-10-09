...

Program Vision+ Academy untuk Para Mahasiswa

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 09 Oktober 2023 22:10 WIB
Program Vision+ Academy yang baru diluncurkan mendapatkan antusias tinggi dari para mahasiswa.
Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo saat memberikan sambutan  dalam pembukaan dan meresmikan Program Terbaru dari Vision+: Vision+ Academy Onboarding di Training Room, iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2023).

 

Program Vision+ Academy yang baru diluncurkan mendapatkan antusias tinggi dari para mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari beberapa kampus ternama di Jakarta. 

 

Adapun, program ini untuk mengedukasi generasi muda di Tanah Air.  Program ini akan membantu para mahasiswa atau pun fresh graduate untuk mendapatkan mentorship, pelatihan dan project kerja secara nyata.

 

Vision+ Academy kelompok pertama yang terdiri dari the best TOP 20. Para peserta ini terdiri dari beberapa bidang berbeda yang akan dibimbing oleh mentor untuk merasakan secara langsung proses kerja yang ada di Vision+. 

 

Tak hanya sekali, diketahui program ini ke depannya akan terus dijalankan. Kami akan melakukan ini secara berkelompok, yang artinya ini adalah kelompok pertama kita di tahun 2023. Kelompok kedua ada di bulan Desember, dan masih ada 2 batch lagi di tahun 2024.

