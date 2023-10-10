...

Uji Emisi Kendaraan di Sumbu Filosofis Yogyakarta

Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 10 Oktober 2023 12:02 WIB
Petugas melakukan uji emisi kendaraan bermotor di halaman Kantor DPRD Provisi Daerah Istimewa Yogyakarta DIY .
Petugas melakukan uji emisi kendaraan bermotor di halaman Kantor DPRD Provisi Daerah Istimewa Yogyakarta DIY .
Petugas melakukan uji emisi kendaraan bermotor di halaman Kantor DPRD Provisi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Yogyakarta, Selasa (10/10/2023). 

 

Uji emisi yang diinisiasi Dinas Perhubungan DIY tersebut untuk memperoleh gambaran terhadap data-data awal kondisi emisi kendaraan bermotor yang melintas di Sumbu Filosofis Yogyakarta sehingga dapat menjadi bahan analisis dan evaluasi terhadap arah dan kebijakan Pemda DIY dalam mengawal masterplan “The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks” dari aspek transportasi. 

 

(ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko) (hru)

(Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO)

