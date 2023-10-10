...

Presiden Jokowi Tiba di Bali untuk Hadiri KTT AIS

Fikri Yusuf/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 10 Oktober 2023 19:11 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) disambut Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (kanan), Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto (kiri) dan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya (kedua kiri) setibanya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Selasa (10/10/2023). Presiden Joko Widodo tiba di Bali untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Nusa Dua, Bali. 

 

(ANTARA FOTO/Media Center KTT AIS Forum 2023/Fikri Yusuf/pras) (hru)

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)

