Wacana Penerapan Ganjil Genap Sepeda Motor di Jakarta

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 10 Oktober 2023 21:50 WIB
Sepeda motor melintas di Kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa 10 10 2023 .
Sepeda motor melintas di Kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa 10 10 2023 .
Sepeda motor melintas di Kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa 10 10 2023 .
Sepeda motor melintas di Kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa 10 10 2023 .
Sepeda motor melintas di Kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (10/10/2023). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal melakukan kajian, usulan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal penerapan ganjil genap untuk kendaraan roda dua atau motor di sejumlah ruas di Ibu Kota. 

 

Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengurangi emisi gas buang yakni dengan menggunakan kendaraan listrik. Jika aturan ganjil genap  resmi diterapkan, pemerintah akan memberikan perlakuan yang spesial untuk jenis kendaraan listrik ini.

