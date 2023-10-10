Sepeda motor melintas di Kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (10/10/2023). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal melakukan kajian, usulan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal penerapan ganjil genap untuk kendaraan roda dua atau motor di sejumlah ruas di Ibu Kota.

Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengurangi emisi gas buang yakni dengan menggunakan kendaraan listrik. Jika aturan ganjil genap resmi diterapkan, pemerintah akan memberikan perlakuan yang spesial untuk jenis kendaraan listrik ini.

(Arif Julianto/okezone)