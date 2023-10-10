...

Konflik Bersenjata Hamas-Israel Pengaruhi Harga Emas

Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 10 Oktober 2023 12:51 WIB
Pramuniaga menunjukkan emas batangan Aneka Tambang.
Pramuniaga menunjukkan emas batangan Aneka Tambang.
A A A

Pramuniaga menunjukkan emas batangan Aneka Tambang (Antam) di sebuah gerai emas di Malang, Jawa Timur, Selasa (10/9/2023). 

 

Pengusaha emas setempat mengatakan sejak beberapa hari terakhir harga emas batangan di pasaran mengalami fluktuasi dengan kecenderungan naik yakni dari Rp1.053.000 menjadi Rp1.062.000 per gram yang dipicu konflik bersenjata Hamas-Israel sehingga berpengaruh pada penurunan jumlah transaksi sekitar 25 persen. 

 

(ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/tom) (hru)

(Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Lintas Industri untuk Majukan Ekosistem Media Digital

Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Lintas Industri untuk Majukan Ekosistem Media Digital

Peringati Hari Santri Nasional, Santri Al-Hidayah Cinere Laksanakan Doa Bersama dan Pawai Meriah

Peringati Hari Santri Nasional, Santri Al-Hidayah Cinere Laksanakan Doa Bersama dan Pawai Meriah

Konferensi Pers Festival Musikal Indonesia: Ajang Kreativitas Seniman Teater Musikal Tanah Air

Konferensi Pers Festival Musikal Indonesia: Ajang Kreativitas Seniman Teater Musikal Tanah Air

Saksi CMNP Kembali Jawab Tak Tahu, Hotman Paris Sebut Transaksi Jual Beli: Menang Telak 12-0!

Saksi CMNP Kembali Jawab Tak Tahu, Hotman Paris Sebut Transaksi Jual Beli: Menang Telak 12-0!

Diplomasi Berkelanjutan: Tanggung Jawab Global di Masa Depan yang Tak Pasti

Diplomasi Berkelanjutan: Tanggung Jawab Global di Masa Depan yang Tak Pasti

Kurikulum Berbasis Industri Bantu Lulusan Kampus Tembus Dunia Kerja

Kurikulum Berbasis Industri Bantu Lulusan Kampus Tembus Dunia Kerja

Aksi Pesenam Putri Indonesia di Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Aksi Pesenam Putri Indonesia di Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Gubernur DKI Jakarta Resmikan Bunda Clinic MRT Dukuh Atas untuk Permudah Akses Layanan Kesehatan Warga

Gubernur DKI Jakarta Resmikan Bunda Clinic MRT Dukuh Atas untuk Permudah Akses Layanan Kesehatan Warga

Cari Berita Lain Di Sini