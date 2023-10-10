Penyanyi Pasha Chrisye berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Hanya Kau Yang Ku Mau dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (9/10/2023).

Setahun berselang setelah berhasil merilis single perdananya “Bidadari” pada 2022 lalu, Pasha Chrisye kembali terjun ke dunia musik dengan merilis EP (mini album). Dalam EP berisikan tiga lagu ini, lagu terbarunya berjudul “Hanya Kau Yang Ku Mau” dibuat bersama dengan musisi kenamaan Kevin Aprilio.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan)

