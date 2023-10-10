...

Kolaborasi Pasha Chrisye dengan Kevin Aprilio Luncurkan Single Baru Hanya Kau Yang Ku Mau

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 10 Oktober 2023 20:48 WIB
Pasha Chrisye kembali terjun ke dunia musik dengan merilis EP mini album .
Pasha Chrisye kembali terjun ke dunia musik dengan merilis EP mini album .
Pasha Chrisye kembali terjun ke dunia musik dengan merilis EP mini album .
Pasha Chrisye kembali terjun ke dunia musik dengan merilis EP mini album .
A A A

Penyanyi Pasha Chrisye berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Hanya Kau Yang Ku Mau dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (9/10/2023).

 

Setahun berselang setelah berhasil merilis single perdananya “Bidadari” pada 2022 lalu, Pasha Chrisye kembali terjun ke dunia musik dengan merilis EP (mini album). Dalam EP berisikan tiga lagu ini, lagu terbarunya berjudul “Hanya Kau Yang Ku Mau” dibuat bersama dengan musisi kenamaan Kevin Aprilio.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Setahun Prabowo - Gibran: LSI Denny JA Catat Ekonomi Rawan, Diplomasi Moncer

Setahun Prabowo - Gibran: LSI Denny JA Catat Ekonomi Rawan, Diplomasi Moncer

Ahli Pidana: Sengketa Patok Lahan Antartambang Tak Layak Diproses Secara Pidana

Ahli Pidana: Sengketa Patok Lahan Antartambang Tak Layak Diproses Secara Pidana

Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Lintas Industri untuk Majukan Ekosistem Media Digital

Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Lintas Industri untuk Majukan Ekosistem Media Digital

Cari Berita Lain Di Sini