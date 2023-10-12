...

Jelita Jelly Jebolan KDI Rilis Single Baru Berjudul Cinta Sesungguhnya

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2023 08:11 WIB
Penyanyi Jelita Jelly berfoto usai interview lagu baru berjudul Cinta Sesungguhnya di Gedung Sindo, Jakarta, Selasa (10/10/2023).

 

adalah seorang penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat KDI 2020 lalu. Dirinya dikenal karena memiliki suara yang sangat unik yakni seperti suara seorang anak kecil.

 

Baru-baru ini, pemilik nama asli Ratu Jelita itu merilis single terbarunya yang berjudul 'Cinta Sejati'.

 

Cinta Sesungguhnya menjadi lagu cinta anak muda yang merasakan bahagia karena telah menemukan cinta barunya, dengan cinta baru yang lebih berbunga-bunga dan penuh dengan warna. Jelita Jely dibantu juga oleh Yanda Bebeh dan Rudy Zulkarnaen dalam Vocal Director.

 

