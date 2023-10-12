Penyanyi Jelita Jelly berfoto usai interview lagu baru berjudul Cinta Sesungguhnya di Gedung Sindo, Jakarta, Selasa (10/10/2023).

adalah seorang penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat KDI 2020 lalu. Dirinya dikenal karena memiliki suara yang sangat unik yakni seperti suara seorang anak kecil.

Baru-baru ini, pemilik nama asli Ratu Jelita itu merilis single terbarunya yang berjudul 'Cinta Sejati'.

Cinta Sesungguhnya menjadi lagu cinta anak muda yang merasakan bahagia karena telah menemukan cinta barunya, dengan cinta baru yang lebih berbunga-bunga dan penuh dengan warna. Jelita Jely dibantu juga oleh Yanda Bebeh dan Rudy Zulkarnaen dalam Vocal Director.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)