Satgas Anti Mafia Bola Tetapkan 8 Tersangka Kasus Pengaturan Skor Liga 2

Aprillio Akbar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2023 17:59 WIB
Satgas Anti Mafia Bola Polri menetapkan delapan tersangka pengaturan skor.
Ketua Satgas Anti Mafia Bola Irjen Pol Asep Edi Suheri (tengah) didampingi jajaran menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus pengaturan skor dalam pertandingan Liga 2 di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

 

Satgas Anti Mafia Bola Polri menetapkan delapan tersangka dugaan tindakan pidana suap berupa praktik pengaturan skor atau match fixing dalam pertandingan sepak bola Liga 2 antara klub x dan klub y pada November 2018. 

 

