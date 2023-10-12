Ketua Satgas Anti Mafia Bola Irjen Pol Asep Edi Suheri (tengah) didampingi jajaran menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus pengaturan skor dalam pertandingan Liga 2 di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Satgas Anti Mafia Bola Polri menetapkan delapan tersangka dugaan tindakan pidana suap berupa praktik pengaturan skor atau match fixing dalam pertandingan sepak bola Liga 2 antara klub x dan klub y pada November 2018.

(ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt) (hru)

(Aprillio Akbar/ANTARA FOTO)