Dirut Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin bersama Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Captain Yufridon Gandoz bersama para stake holder melakukan fun bike keliling Bandara Kertajati, Jawa Barat, Minggu (15/10/2023).

Kegiatan ini untuk menyambut Bandara Kertajati yang bersiap melayani peningkatan penerbanagn mulai 29 Oktober 2023.

PT Angkasa Pura II telah siap melayani penerbangan pesawat jet yang dialihkan dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati.

Maskapai yang akan beroperasi adalah Super Air Jet, Indonesia AirAsia, Citilink dan Malaysia Ailines, rute pernerbangan meliputi, dari dan ke Kualanamu, Denpasar, Balikpapan, Banjamasin, Makassar dan Kuala Lumpur.

(Heru Haryono)