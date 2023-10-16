Warga mencari ikan memanfaatkan ditutupnya saluran irigasi Bendungan Colo di Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (16/10/2022).

Bendungan Colo yang mengairi lahan pertanian seluas sekitar 25 ribu hektare di Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Sragen hingga Ngawi itu ditutup sementara selama satu bulan untuk dilakukan pemeliharaan dan menyusutnya saluran air irigasi tersebut dimanfaatkan warga untuk mencari ikan.

(ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/tom) (hru)

(Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO)