Bendungan Colo Ditutup, Warga Berbondong-bondong Mencari Ikan

Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 16 Oktober 2023 16:13 WIB
Warga mencari ikan memanfaatkan ditutupnya saluran irigasi Bendungan Colo.
Warga mencari ikan memanfaatkan ditutupnya saluran irigasi Bendungan Colo.
Warga mencari ikan memanfaatkan ditutupnya saluran irigasi Bendungan Colo.
Warga mencari ikan memanfaatkan ditutupnya saluran irigasi Bendungan Colo di Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (16/10/2022). 

 

Bendungan Colo yang mengairi lahan pertanian seluas sekitar 25 ribu hektare di Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Sragen hingga Ngawi itu ditutup sementara selama satu bulan untuk dilakukan pemeliharaan dan menyusutnya saluran air irigasi tersebut dimanfaatkan warga untuk mencari ikan. 

 

(ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/tom)

(Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO)

