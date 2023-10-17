Grup musik 3 Pemuda Berbahaya menggandeng Veni Nurdaisy merilis single baru berjudul Sing Rosa. Single ini diperkenalkan di program Guest Star, Okezone TV, Gedung iNews Tower, Jakarta, Senin (16/10/2023).

Lagu ini memiliki pesan yang mendalam mengenai nasionalisme yang dikemas dengan nada lagu yang lucu dan unik. Paduan suara Veni Nurdaisy mampu membuat lagu ini enak untuk didengar.

Kerennya, lagu ini bukan diciptakan oleh para personel 3 Pemuda Berbahaya atau musisi terkenal melainkan oleh Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) Irwan Hidayat. Di kesempatan itu, para personel 3 Pemuda Berbahaya juga membeberkan arti dan filosofi dari nama bandnya tersebut.

