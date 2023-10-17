...

Potret 3 Pemuda Berbahaya dan Veni Nurdaisy Kenalkan Lagu Sing Rosa

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 17 Oktober 2023 07:22 WIB
Grup musik 3 Pemuda Berbahaya menggandeng Veni Nurdaisy merilis single baru berjudul Sing Rosa. Single ini diperkenalkan di program Guest Star, Okezone TV, Gedung iNews Tower, Jakarta, Senin (16/10/2023).

 

Lagu ini memiliki pesan yang mendalam mengenai nasionalisme yang dikemas dengan nada lagu yang lucu dan unik. Paduan suara Veni Nurdaisy mampu membuat lagu ini enak untuk didengar.

 

Kerennya, lagu ini bukan diciptakan oleh para personel 3 Pemuda Berbahaya atau musisi terkenal melainkan oleh Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) Irwan Hidayat. Di kesempatan itu, para personel 3 Pemuda Berbahaya juga membeberkan arti dan filosofi dari nama bandnya tersebut.

 

Guest Star merupakan acara yang selalu ditunggu-tunggu karena menghadirkan para artis dan musisi papan atas di Indonesia. Acara ini bisa disaksikan di Okezone TV dan live streaming di okezone.com.

 

(Arif Julianto/okezone)

Cari Berita Lain Di Sini