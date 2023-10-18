...

Juara KDI 2022, Nilam Sari Rilis Single Perdana Bertajuk Kilau Cinta

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 18 Oktober 2023 07:57 WIB
Nilam Sari berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Kilau Cinta di Gedung Sindo.
Nilam Sari berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Kilau Cinta di Gedung Sindo.
Nilam Sari berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Kilau Cinta di Gedung Sindo.
Nilam Sari berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Kilau Cinta di Gedung Sindo.
Nilam Sari berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Kilau Cinta di Gedung Sindo.
A A A

Penyanyi Nilam Sari berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Kilau Cinta di Gedung Sindo, Jakarta, Selasa (17/10/2023).

 

Juara pertama KDI 2022, Nilam Sari baru saja merilis single perdananya yang Berjudul Kilau Cinta. Lagu tersebut ditulis oleh Nurbayan dan menjadi single kemenangan dari perempuan 23 tahun tersebut.

 

Single Kilau Cinta sendiri menceritakan tentang perasaan jatuh cinta yang menggebu-gebu. Dalam single ini, diungkapkan bagaimana indahnya mencintai, nikmatnya saling merindukan satu sama lain, dan selalu berdoa, berharap semoga hubungan cinta ini akan berakhir di pelaminan dan dapat bersama selamanya.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Digitalisasi dan Efisiensi Dongkrak Laba bank bjb ke Rp1,37 Triliun

Digitalisasi dan Efisiensi Dongkrak Laba bank bjb ke Rp1,37 Triliun

Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan

Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Cari Berita Lain Di Sini