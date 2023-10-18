Penyanyi Nilam Sari berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Kilau Cinta di Gedung Sindo, Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Juara pertama KDI 2022, Nilam Sari baru saja merilis single perdananya yang Berjudul Kilau Cinta. Lagu tersebut ditulis oleh Nurbayan dan menjadi single kemenangan dari perempuan 23 tahun tersebut.

Single Kilau Cinta sendiri menceritakan tentang perasaan jatuh cinta yang menggebu-gebu. Dalam single ini, diungkapkan bagaimana indahnya mencintai, nikmatnya saling merindukan satu sama lain, dan selalu berdoa, berharap semoga hubungan cinta ini akan berakhir di pelaminan dan dapat bersama selamanya.

(Aldhi Chandra Setiawan)