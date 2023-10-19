Seniman menampilkan tarian tradisional dalam Festival Wayang Orang Nasional 2023 di Gedung Ki Nartosabdo, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (18/10/2023).

Pemkot Semarang menggelar festival tingkat nasional yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kelompok kesenian wayang orang dari Jakarta-Bali dan Kalimantan itu sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya khas Indonesia sekaligus meningkatkan daya kunjung wisatawan serta acara itu berlangsung hingga 21 Oktober 2023.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)