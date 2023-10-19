...

Festival Wayang Orang Nasional Lestarikan Budaya Khas Indonesia

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 19 Oktober 2023 09:57 WIB
Seniman menampilkan tarian tradisional dalam Festival Wayang Orang Nasional 2023.
Seniman menampilkan tarian tradisional dalam Festival Wayang Orang Nasional 2023 di Gedung Ki Nartosabdo, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (18/10/2023). 

 

Pemkot Semarang menggelar festival tingkat nasional yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kelompok kesenian wayang orang dari Jakarta-Bali dan Kalimantan itu sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya khas Indonesia sekaligus meningkatkan daya kunjung wisatawan serta acara itu berlangsung hingga 21 Oktober 2023. 

 

(ANTARA FOTO/Makna Zaezar/hp) (hru)

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

Petugas Dinas SDA Lakukan Penyedotan Sisa Banjir di Kawasan Kemang

Dukung Perhelatan Oh Beauty Festival 2.0 dengan Ruang Interaksi dan Relaksasi bagi Pecinta Kecantikan

Institut Leimena dan Kemendikdasmen Gelar Konferensi Internasional LKLB

Cegah TBC, Diabetes, dan Jantung: Yayasan Agung Hadirkan Alat Medis Korea yang Bisa Deteksi Penyakit Lewat Sentuhan

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

