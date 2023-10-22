...

Hampir 10.000 Pelari Meriahkan Jakarta Marathon 2023

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 22 Oktober 2023 09:55 WIB
Ribuan pelari saat mengikuti hibank Jakarta Marathon 2023, powered by Le Minerale (Jakarta Marathon 2023) di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (21/10/2023).

 

Ribuan pelari lokal dan internasional mengikuti Jakarta Marathon 2023 yang terbagi menjadi empat kategori yakni Marathon, Half Marathon, 10k (km), dan 5k (km).

 

Pada pukul 04.30 WIB, nomor full marathon telah lebih dulu berlomba. Terdapat 200 pelari yang mengikuti nomor terjauh di Jakarta Marathon 2023 itu, yakni sejauh 42 km.

 

Untuk kategori Half Marathon dimulai pada pukul 05.45 WIB yang dilanjut kategori 10K dan 5K.

 

Sehari sebelumnya, Sabtu, 21 Oktober 2023, lomba Maratoonz untuk anak-anak, kategori 100m, 200m dan 400m juga sukses terselenggara, diikuti oleh lebih dari 300 peserta anak-anak. 

 

Selain karena tiga komitmen utama dari penyelenggara, yaitu Peningkatan Standarisasi Lomba, Keselamatan Pelari, dan Tanggung Jawab Lingkungan, salah satu kunci kesuksesan acara adalah berkat status sanctioned by PASI (didukung oleh PASI) untuk Jakarta Marathon 2023 ini sehingga standarisasi penyelenggaraan lomba sesuai dengan aturan lomba yang ditetapkan oleh PASI yang mengacu kepada aturan marathon internasional.

(Aldhi Chandra Setiawan)

