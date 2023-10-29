...

Pekalongan Batik Night Carnival Usung Kawijayan Nagari

Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 09:11 WIB
Peserta menggunakan kostum kreasi batik saat mengikuti Pekalongan Batik Night Carnival 2023.
Peserta menggunakan kostum kreasi batik saat mengikuti Pekalongan Batik Night Carnival 2023.
Peserta menggunakan kostum kreasi batik saat mengikuti Pekalongan Batik Night Carnival 2023.
Peserta menggunakan kostum kreasi batik saat mengikuti Pekalongan Batik Night Carnival 2023 di Kawasan Budaya Jetayu, Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (28/10/2023). 

 

Pekalongan Batik Night Carnival yang menampilkan kreasi kostum batik itu dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional diikuti peserta dari pelajar, OPD, dan umum yang mengusung tema Kawijayan Nagari yang menggambarkan kejayaan Pekalongan melalui kekayaan sejarah, legenda, warisan bahari dan keragaman budaya Arjati (Arab, Jawa, Tionghoa). 

 

ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/Spt.

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)

