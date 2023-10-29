...

Bola Raksasa Digelindingkan Sambut Piala Dunia U-17

Didik Suhartono/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 13:22 WIB
Sejumlah petugas menggelindingkan bola raksasa saat Trophy Experience FIFA U-17 World Cup.
Sejumlah petugas menggelindingkan bola raksasa saat Trophy Experience FIFA U-17 World Cup.
Sejumlah petugas menggelindingkan bola raksasa saat Trophy Experience FIFA U-17 World Cup di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (29/10/2023). Kegiatan itu merupakan rangkaian acara pameran trofi Piala Dunia U-17 (Trophy Experience FIFA U-17 World Cup) yang digelar di beberapa kota di Indonesia dan dilakukan dalam rangka mempromosikan serta meningkatkan antusias masyarakat terkait perhelatan pertandingan sepak bola Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. 

 

ANTARA FOTO/Didik Suhartono/YU

(Didik Suhartono/ANTARA FOTO)

