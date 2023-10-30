Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (tengah) bersama Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi (kanan) meninjau gerai UMKM milik penyandang disabilitas saat peluncuran sinergi akselerasi keuangan insklusif bagi penyandang disabilitas di Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (28/10/2023).

Kegiatan tersebut merupakan puncak Bulan Inklusi Keuangan 2023 dengan tema Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera.

ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/Spt.

(Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO)