...

Akselerasi Keuangan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 30 Oktober 2023 12:38 WIB
Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2023 angkat tema Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera.
Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2023 angkat tema Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera.
A A A

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (tengah) bersama Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi (kanan) meninjau gerai UMKM milik penyandang disabilitas saat peluncuran sinergi akselerasi keuangan insklusif bagi penyandang disabilitas di Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (28/10/2023). 

 

Kegiatan tersebut merupakan puncak Bulan Inklusi Keuangan 2023 dengan tema Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera. 

 

ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/Spt.

(Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Raker Kemenpar dan Komisi VII DPR Bahas Program Unggulan Pengembangan UMKM Pariwisata

Raker Kemenpar dan Komisi VII DPR Bahas Program Unggulan Pengembangan UMKM Pariwisata

Raker Kementerian UMKM dan Komisi VII DPR Bahas Penjaminan Kredit KUR

Raker Kementerian UMKM dan Komisi VII DPR Bahas Penjaminan Kredit KUR

Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2025

Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2025

Simulasi Penanganan Bencana untuk Menghadapi Musim Hujan

Simulasi Penanganan Bencana untuk Menghadapi Musim Hujan

Hakim MK Arsul Sani Pamer Ijazah Asli hingga Foto Kelulusan

Hakim MK Arsul Sani Pamer Ijazah Asli hingga Foto Kelulusan

Pasca Insiden Ledakan, SMAN 72 Jakarta Gelar PTM dengan Pengamanan Ketat

Pasca Insiden Ledakan, SMAN 72 Jakarta Gelar PTM dengan Pengamanan Ketat

Tiba Dirumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disolatkan

Tiba Dirumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disolatkan

Cari Berita Lain Di Sini