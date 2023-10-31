Sejumlah warga berkunjung ke Monumen Swa Bhuawana Paksa untuk melihat Pesawat Tempur A-4 Skyhawk di Taman Seno, Tebet, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Monumen yang diberi nama Monumen Swa Bhuwana Paksa dengan arti “Sayap Pelindung Tanah Air” ini diresmikan pada Selasa (24/10) lalu untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait jejak sejarah dan pengabdian pesawat A-4 Skyhawk selama menjadi kekuatan tempur TNI AU, sekaligus sarana edukasi kedirgantaraan kepada generasi penerus bangsa.

Pesawat tempur latih A-4 Skyhawk turut berperan penting dalam berbagai operasi, yaitu operasi Seroja, operasi Sriti, operasi Jalak Sakti, operasi Halau, dan operasi lainnya.

(Aldhi Chandra Setiawan)