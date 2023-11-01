Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berada di berjalan menuju mobilnya usai mengikuti rapat konsolidasi Tim Pemenangan Nasional (TPN), Ganjar-Mahfud MD di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Hasto menilai penurunan atribut partainya berupa baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gianyar, Bali itu memunculkan gerakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)