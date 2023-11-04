Babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) cabang olahraga biliar resmi dibuka pada Sabtu (4/11/2023). Laga kualifikasi ini dibuka langsung oleh Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo di Labewa Cue Sport, Kota Tangerang.

Dari 295 atlet biliar dari berbagai provinsi di Indonesia yang mengikuti babak kualifikasi ini. Selanjutnya, 10 atlet terpilih akan maju pada ajang PON XXI Aceh-Sumut 2024 pada tanggal 8 September 2024 mendatang.

Hary Tanoesoedibjo mengucapkan selamat bertanding, dan terus tunjukkan kompetensi terbaik kalian. Babak kualifikasi ini tentunya menjadi langkah awal olah raga biliar semakin mendapatkan perhatian banyak orang.

(Aziz Indra)