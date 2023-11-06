Sejumlah kerabat menggotong jenazah Bupati Halmahera Selatan periode 2021-2024 Usman Sidik setibanya di pelabuhan Residen untuk dimakamkan di Pekuburan Islam Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, Senin (6/11/2023).

Bupati Halmahera Selatan tersebut meninggal dunia diduga akibat serangan jantung saat bermain sepak bola dalam laga pembukaan Bupati Cup 2023 dan menghembuskan napas terakhirnya di RSU Marabose pukul 18.40 WIT pada Minggu 5 November 2023.

ANTARA FOTO/Andri Saputra/rwa.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)