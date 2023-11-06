...

Bupati Halmahera Selatan Meninggal Dunia Terkena Serangan Jantung saat Main Sepak Bola

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 06 November 2023 21:29 WIB
Bupati Halmahera Selatan meninggal dunia diduga akibat serangan jantung saat bermain sepak bola.

Sejumlah kerabat menggotong jenazah Bupati Halmahera Selatan periode 2021-2024 Usman Sidik setibanya di pelabuhan Residen untuk dimakamkan di Pekuburan Islam Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, Senin (6/11/2023). 

 

Bupati Halmahera Selatan tersebut meninggal dunia diduga akibat serangan jantung saat bermain sepak bola dalam laga pembukaan Bupati Cup 2023 dan menghembuskan napas terakhirnya di RSU Marabose pukul 18.40 WIT pada Minggu 5 November 2023. 

 

ANTARA FOTO/Andri Saputra/rwa.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

