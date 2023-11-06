...

KPK Tahan Tersangka Baru Kasus Suap Perkretaapian

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 06 November 2023 22:36 WIB
KPK menahan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika.
KPK menahan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika.
Tersangka kasus dugaan suap proyek peningkatan jalur KA Asta Danika (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai dihadirkan dalam konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (6/11/2023).

 

KPK menahan Direktur PT Bhakti Karya Utama itu dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait proyek peningkatan jalur KA Lampegan-Cianjur di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung tahun 2023-2024 dengan nilai suap sebesar Rp935 juta. 

 

Hari Raya Galungan: Umat Hindu Gelar Persembahyangan di Pura Amerta Jati

Saksi CMNP Dinilai Kuatkan Posisi MNC, Hotman Tegaskan Gugatan NCD Tak Bisa Diulang

Perlindungan Hak Konstitusional Warga dalam Pemilu dan Pemilihan

Pembenahan Supir Angkot JakLingko untuk Tingkatkan Keselamatan dan Layanan

Kolaborasi dengan Cinema XXI Permudah Pembelian Tiket Bioskop dalam Satu Aplikasi

Kejuaraan Bulu Tangkis POPNAS 2025 Wadah Pembinaan Atlet Muda Indonesia

Transformasi SDM dan Budaya Kerja, Perusahaan Makanan Raih Penghargaan Nasional

Dukung Asta Cita Presiden, PNM Salurkan Beasiswa untuk Masa Depan Pendidikan Anak Nasabah

