Tersangka kasus dugaan suap proyek peningkatan jalur KA Asta Danika (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai dihadirkan dalam konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (6/11/2023).

KPK menahan Direktur PT Bhakti Karya Utama itu dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait proyek peningkatan jalur KA Lampegan-Cianjur di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung tahun 2023-2024 dengan nilai suap sebesar Rp935 juta.

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)