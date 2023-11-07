...

Jimly Asshiddiqie Dikalungi Bendera Merah Putih Usai MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Ketua MK

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 07 November 2023 19:55 WIB
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK Jimly Asshiddiqie dikalungi bendera merah putih.
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie dikalungi bendera merah putih oleh pelapor setelah membacakan putusan pelanggaran etik terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

 

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie disambut oleh pelapor dan dikalungi bendera merah putih setelah MKMK menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. Atas pelanggaran berat itu, MKMK memberikan sanksi pemberhentian dari Ketua MK.

(Aldhi Chandra Setiawan)

