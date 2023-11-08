(ki-ka) Pesepak bola Radja Nainggolan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pesepak bola Timnas Indonesia Putri Sabreena Dressler berfoto usai konfrensi pers di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

PSSI menggandeng dua pesepakbola berprestasi berdarah Indonesia Radja Nainggolan dan Sabreena Dressler untuk mendukung serta memeriahkan gelaran Piala Dunia U-17 di Indonesia.

Radja Nainggolan merupakan pesepak bola asal Belgia yang memiliki darah Indonesia dari suku Batak. Sedangkan Sabreena Dressler pesepak bola putri berdarah campuran Australia dan Indonesia.

(Aldhi Chandra Setiawan)