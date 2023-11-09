Petugas Satlantas Polres Blitar Kota berkostum pejuang melayani warga yang mengambil pelat nomor kendaraan di Kantor Bersama (KB) Samsat Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (9/11/2023).

Selain dalam rangka menyambut Hari Pahlawan, petugas berkostum pejuang tersebut juga bertujuan untuk kembali menggelorakan semangat dan nilai-nilai nasionalisme kepada masyarakat dengan mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/tom.

(Irfan Anshori/ANTARA FOTO)