...

Petugas Samsat Kota Blitar Cosplay Jadi Pejuang

Irfan Anshori/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 09 November 2023 13:51 WIB
Petugas Satlantas Polres Blitar Kota berkostum pejuang melayani warga.
Petugas Satlantas Polres Blitar Kota berkostum pejuang melayani warga.
A A A

Petugas Satlantas Polres Blitar Kota berkostum pejuang melayani warga yang mengambil pelat nomor kendaraan di Kantor Bersama (KB) Samsat Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (9/11/2023). 

Selain dalam rangka menyambut Hari Pahlawan, petugas berkostum pejuang tersebut juga bertujuan untuk kembali menggelorakan semangat dan nilai-nilai nasionalisme kepada masyarakat dengan mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. 

 

ANTARA FOTO/Irfan Anshori/tom.

(Irfan Anshori/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kemenpora dan Kejagung Bangun Sinergi untuk Perkuat Tata Kelola Olahraga

Kemenpora dan Kejagung Bangun Sinergi untuk Perkuat Tata Kelola Olahraga

Terdakwa Kasus ITE Wawan Hermawan Jalani Sidang Dakwaan Terkait Konten Demo Agustus 2025

Terdakwa Kasus ITE Wawan Hermawan Jalani Sidang Dakwaan Terkait Konten Demo Agustus 2025

Komisi I DPR Gelar Raker dengan Menhan Bahas Penguatan KODAM dan Satuan Baru TNI

Komisi I DPR Gelar Raker dengan Menhan Bahas Penguatan KODAM dan Satuan Baru TNI

Sentuhan Profesional Para SPG Perkuat Atmosfer GJAW 2025

Sentuhan Profesional Para SPG Perkuat Atmosfer GJAW 2025

Perkuat Ketahanan Pangan, YSPN Tebar 400.000 Bibit Nila dan Pembinaan Generasi Z

Perkuat Ketahanan Pangan, YSPN Tebar 400.000 Bibit Nila dan Pembinaan Generasi Z

Semarak Natal dan Tahun Baru di Hotel Bintang Lima, Kuliner Spesial hingga Pesta Tematik

Semarak Natal dan Tahun Baru di Hotel Bintang Lima, Kuliner Spesial hingga Pesta Tematik

Aktivitas Pemulung di TPA Galuga, KLHK Tekankan Pentingnya Capping Cegah Mikroplastik

Aktivitas Pemulung di TPA Galuga, KLHK Tekankan Pentingnya Capping Cegah Mikroplastik

ADGI Design Week 2025: Menjembatani Medium, Disiplin, dan Generasi

ADGI Design Week 2025: Menjembatani Medium, Disiplin, dan Generasi

Cari Berita Lain Di Sini