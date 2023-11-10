...

KPK Periksa Stafsus Mentan Joice Triatman

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 10 November 2023 23:16 WIB
Staf Khusus Menteri Pertanian Joice Triatman (tengah) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

 

Mantan presenter TV swasta nasional yang kini terdaftar sebagai Caleg DPR Dapil Jawa Tengah I itu diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan dengan jabatan, penerimaan gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mencapai Rp13,9 miliyar yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. 

 

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

