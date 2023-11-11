Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI, dan DPRD Provinsi di MNC Conference Hall 3/F iNews Tower, Jakarta Pusat. Konsolidasi tersebut, dipimpin langsung Ketua umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT).

Menanggapi hal itu, HT mengatakan, dirinya optimis melihat para anggota Caleg Perindo yang akan berjuang di kontestasi Pemilu 2024.

"Saya lihat kualitas yang pertama, kualitas calegnya bagus, dan punya kapasitas, yang kedua saya lihat juga program yang kita sudah canangkan supaya perolehan suaranya maksimal itu juga baik," ujar HT di lokasi, Sabtu (11/11/2023).

HT menambahkan, Ia juga yakin dengan kampanye digital yang dimiliki Perindo bisa lebih baik dari kampanye partai-partai lain yang ada di Indonesia.

"Saya rasa akan lebih baik, mudah-mudahan dari yang lain, karena satu satunya partai yang pakai digital di dalam kampanyenya nanti," paparnya.

Tak hanya itu, kata HT, dengan adanya kekompakan di antara Caleg DPR RI maupun DPR, Ia juga optimis Perindo akan bisa meraih suara maksimal baik di Kebon Sirih (DPRD) maupun di Senayan.

"Kemudian yang ketiga solid, kompak ini penting, kompak termasuk tandem antara caleg DPR RI DPR Provinsi, bagi saya sangat optimis, kita akan dapat suara cukup baik di DKI, baik itu DKI satu, dua dan tiga," pungkasnya.

(Aziz Indra)