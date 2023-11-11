...

Hary Tanoesoedibjo Pede Soal Kualitas Caleg Partai Perindo

Aziz Indra, Jurnalis · Sabtu 11 November 2023 22:37 WIB
Hary Tanoesoedibjo optimis melihat para caleg Perindo yang akan berjuang di kontestasi Pemilu 2024.
Hary Tanoesoedibjo optimis melihat para caleg Perindo yang akan berjuang di kontestasi Pemilu 2024.
Hary Tanoesoedibjo optimis melihat para caleg Perindo yang akan berjuang di kontestasi Pemilu 2024.
Hary Tanoesoedibjo optimis melihat para caleg Perindo yang akan berjuang di kontestasi Pemilu 2024.
Hary Tanoesoedibjo optimis melihat para caleg Perindo yang akan berjuang di kontestasi Pemilu 2024.
A A A

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI, dan DPRD Provinsi di MNC Conference Hall 3/F iNews Tower, Jakarta Pusat. Konsolidasi tersebut, dipimpin langsung Ketua umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT).

 

Menanggapi hal itu, HT mengatakan, dirinya optimis melihat para anggota Caleg Perindo yang akan berjuang di kontestasi Pemilu 2024.

 

"Saya lihat kualitas yang pertama, kualitas calegnya bagus, dan punya kapasitas, yang kedua saya lihat juga program yang kita sudah canangkan supaya perolehan suaranya maksimal itu juga baik," ujar HT di lokasi, Sabtu (11/11/2023).

 

HT menambahkan, Ia juga yakin dengan kampanye digital yang dimiliki Perindo bisa lebih baik dari kampanye partai-partai lain yang ada di Indonesia.

 

"Saya rasa akan lebih baik, mudah-mudahan dari yang lain, karena satu satunya partai yang pakai digital di dalam kampanyenya nanti," paparnya.

 

Tak hanya itu, kata HT, dengan adanya kekompakan di antara Caleg DPR RI maupun DPR, Ia juga optimis Perindo akan bisa meraih suara maksimal baik di Kebon Sirih (DPRD) maupun di Senayan.

 

"Kemudian yang ketiga solid, kompak ini penting, kompak termasuk tandem antara caleg DPR RI DPR Provinsi, bagi saya sangat optimis, kita akan dapat suara cukup baik di DKI, baik itu DKI satu, dua dan tiga," pungkasnya.

 

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kemenpora dan Kejagung Bangun Sinergi untuk Perkuat Tata Kelola Olahraga

Kemenpora dan Kejagung Bangun Sinergi untuk Perkuat Tata Kelola Olahraga

Terdakwa Kasus ITE Wawan Hermawan Jalani Sidang Dakwaan Terkait Konten Demo Agustus 2025

Terdakwa Kasus ITE Wawan Hermawan Jalani Sidang Dakwaan Terkait Konten Demo Agustus 2025

Komisi I DPR Gelar Raker dengan Menhan Bahas Penguatan KODAM dan Satuan Baru TNI

Komisi I DPR Gelar Raker dengan Menhan Bahas Penguatan KODAM dan Satuan Baru TNI

Sentuhan Profesional Para SPG Perkuat Atmosfer GJAW 2025

Sentuhan Profesional Para SPG Perkuat Atmosfer GJAW 2025

Perkuat Ketahanan Pangan, YSPN Tebar 400.000 Bibit Nila dan Pembinaan Generasi Z

Perkuat Ketahanan Pangan, YSPN Tebar 400.000 Bibit Nila dan Pembinaan Generasi Z

Semarak Natal dan Tahun Baru di Hotel Bintang Lima, Kuliner Spesial hingga Pesta Tematik

Semarak Natal dan Tahun Baru di Hotel Bintang Lima, Kuliner Spesial hingga Pesta Tematik

Aktivitas Pemulung di TPA Galuga, KLHK Tekankan Pentingnya Capping Cegah Mikroplastik

Aktivitas Pemulung di TPA Galuga, KLHK Tekankan Pentingnya Capping Cegah Mikroplastik

ADGI Design Week 2025: Menjembatani Medium, Disiplin, dan Generasi

ADGI Design Week 2025: Menjembatani Medium, Disiplin, dan Generasi

Cari Berita Lain Di Sini