Timnas Jepang U-17 Kandaskan Timnas Polandia U-17 di Stadion Si Jalak Harupat

Wahyu Putro A/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 11 November 2023 18:50 WIB
Timnas Jepang menang dengan skor 1-0 atas Polandia.
Pesepak bola Timnas Polandia Marcel Regula (kedua kanan) menggiring bola dibayangi Pesepak bola Timnas Jepang Yotaro Nakajimai (kiri) dan Shuto Nagano (kedua kiri) berusaha menghalangi pesepak bola Timnas Polandia Marcel Regula (kedua kanan) saat pertandingan fase Grup D Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (11/11/2023).

 

Timnas Jepang menang dengan skor 1-0 atas Polandia, Kemenangan Jepang U-17 pun dicetak oleh Rento Takaoka di menit 77.  Menariknya sebelum gol itu tercipta, pertandingan sempat ditunda selama 15 menit ketika lag barjalan 68 menit karena Stadion si Jalak Harupat diguyur hujan lebat disertai petir.

 

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz

(Wahyu Putro A/ANTARA FOTO)

